Moto, grave incidente sul circuito del Mugello: deceduto un pilota (Di giovedì 30 giugno 2022) Un grave incidente è avvenuto questa mattina sul circuito del Mugello, mentre erano in corsa le prove libere in vista delle gare di Coppa Italia di Moto, fissate per questo fine settimana. Le condizioni dei due piloti coinvolti sono subito apparse molto gravi, nonostante il pronto intervento dei soccorritori, che sono riusciti a stabilizzarli prima del trasporto all’ospedale di Careggi. Per il più grave a nulla è servito il trasporto d’urgenza in eliambulanza, è deceduto dopo qualche ora a seguito delle lesioni riportate. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Unè avvenuto questa mattina suldel, mentre erano in corsa le prove libere in vista delle gare di Coppa Italia di, fissate per questo fine settimana. Le condizioni dei due piloti coinvolti sono subito apparse molto gravi, nonostante il pronto intervento dei soccorritori, che sono riusciti a stabilizzarli prima del trasporto all’ospedale di Careggi. Per il piùa nulla è servito il trasporto d’urgenza in eliambulanza, èdopo qualche ora a seguito delle lesioni riportate. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Moto, grave incidente sul circuito del #Mugello: deceduto un pilota - viveremarche : Fano: Grave incidente in moto all'ingresso della superstrada [FOTO]: eliambulanza per un 32enne… - toscanamedianew : Cade dalla moto in pista, grave pilota di 16 anni - LaVoceRedazione : CALUSO. Moto contro auto, grave un centauro di 17 anni di Mazzé - infoiteconomia : Incidente moto furgone a Settala, grave 51enne -