Monitoraggio Gimbe, in una settimana boom del 50% dei contagi. Preoccupa l’aumento dei ricoveri – I dati (Di giovedì 30 giugno 2022) Continua l’impennata di casi Covid, che in una settimana ha raggiunto quota 50,4 per cento, di pari passo a una crescita del 24 per cento dei tamponi effettuati. A rilevarlo è l’ultimo Monitoraggio della Fondazione Gimbe sull’ultima settimana (22-28 giugno). Gli aumenti si registrano in tutte le regioni e province italiane, in quest’ultime si segnala un’incidenza superiore ai 500 casi per 100 mila abitanti, con differenze che vanno dal 12,2 per cento (Sondrio) al 102,5 per cento (Asti). Gli attualmente positivi in questa settimana sono passati da 599.930 a 773.450 casi per un aumento del 28,9 per cento. Le persone in isolamento domiciliare da 594.921 sono arrivate a 767.178 (+29 per cento). Per quanto riguarda i decessi, anche qui si registra una crescita nella settimana in esame: ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Continua l’impennata di casi Covid, che in unaha raggiunto quota 50,4 per cento, di pari passo a una crescita del 24 per cento dei tamponi effettuati. A rilevarlo è l’ultimodella Fondazionesull’ultima(22-28 giugno). Gli aumenti si registrano in tutte le regioni e province italiane, in quest’ultime si segnala un’incidenza superiore ai 500 casi per 100 mila abitanti, con differenze che vanno dal 12,2 per cento (Sondrio) al 102,5 per cento (Asti). Gli attualmente positivi in questasono passati da 599.930 a 773.450 casi per un aumento del 28,9 per cento. Le persone in isolamento domiciliare da 594.921 sono arrivate a 767.178 (+29 per cento). Per quanto riguarda i decessi, anche qui si registra una crescita nellain esame: ...

Pubblicità

Agenzia_Italia : È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 22-28 giugno - Agenzia_Ansa : Impennata dei contagi da Covid-19, con un aumento del +58,9% in una settimana. Aumentano anche i ricoveri ordinari… - StefaniaFalone : RT @Agenzia_Italia: È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 22-28 giugno - stefanocasalec : RT @marghiadnsal: Impennata dei nuovi casi di #Covid-19 in Italia e numeri in crescita nel monitoraggio @GIMBE tra servizi a rischio e l'i… - Rom_Lisa : RT @marghiadnsal: Impennata dei nuovi casi di #Covid-19 in Italia e numeri in crescita nel monitoraggio @GIMBE tra servizi a rischio e l'i… -