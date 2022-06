Maxi multa se la si fa in mare | la notizia terrorizza gli italiani in vacanza

Leggi su tvzap

(Di giovedì 30 giugno 2022) È lecito fare pipì in? È consentito dalla legge? Quando il bisogno è impellente, a prescindere che si tratti di un lido o di una spiaggia libera, è permesso? Se si fa la pipì per strada, il rischio è unaper ‘atti contrari alla pubblica decenza’; fare pipì contro il muro di un’abitazione si traduce in reato di imbrattamento di edifici. (continua a leggere dopo le foto) Èdi qualche settimana fa: fare pipì insarà punito con unadi 750 euro. Lo ha deciso l’amministrazione di Vigo, nella regione nord-occidentale della Galizia, in Spagna. Le autorità hanno approvato una legge che vieta “l’evacuazione fisiologica sulla spiaggia o in”, anche se non sono stati ancora resi noti i dettagli su come verrà applicata la nuova norma. Non è chiaro neppure come si ...