Mascherine Ffp2 al lavoro per i privati, smart working per i fragili, controllo della febbre: ecco tutte le regole (Di giovedì 30 giugno 2022) Mascherine Ffp2 nei luoghi di lavoro privati, incentivo allo smart working , ritenuto 'utile per contrastare la diffusione del contagio, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 giugno 2022)nei luoghi di, incentivo allo, ritenuto 'utile per contrastare la diffusione del contagio, soprattutto con riferimento ai lavoratori, maggiormente ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Covid, la bozza per il lavoro dei privati: mascherine e smart working in particolare per i fragili. Protezione con… - rtl1025 : ??#Mascherine FFp2 raccomandate in particolari contesti e per i 'fragili'. Lo prevede il 'Protocollo aggiornamento'… - MDX_0x0 : RT @dottorbarbieri: ???? Covid, mascherine al lavoro: cade obbligo, decideranno le aziende. 'Fortemente raccomandate' FFP2 fino a 31/10/22. - FiorellaPero : RT @dottorbarbieri: ???? Covid, mascherine al lavoro: cade obbligo, decideranno le aziende. 'Fortemente raccomandate' FFP2 fino a 31/10/22. - MediasetTgcom24 : Covid e lavoro, mascherine Ffp2 raccomandate in ufficio e smart working per i fragili: ecco le nuove misure -