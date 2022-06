Manila Nazzaro: Saltano Le Nozze Con Lorenzo Amoruso! (Di giovedì 30 giugno 2022) Manila Nazzaro e il compagno Lorenzo Amoruso hanno deciso di non sposarsi più. Tranquilli, nessuna rottura o addio, visto che la coppia è più unita e innamorata che mai. Solo un cambio di programma. L’intervista rilasciata a Chi, è stata anche l’occasione per Manila, di dire la sua sulla riconferma di Sonia Bruganelli al Gf Vip 7. Ecco tutto quello che ha raccontato l’ex Miss Italia! Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non si sposano più! Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso non convoleranno a Nozze. Almeno per il momento. E’ stata proprio l’ex gieffina ad annunciarlo durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Niente paura, i due continuano ad andare d’amore e d’accordo e sono più innamorati che ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 30 giugno 2022)e il compagnoAmoruso hanno deciso di non sposarsi più. Tranquilli, nessuna rottura o addio, visto che la coppia è più unita e innamorata che mai. Solo un cambio di programma. L’intervista rilasciata a Chi, è stata anche l’occasione per, di dire la sua sulla riconferma di Sonia Bruganelli al Gf Vip 7. Ecco tutto quello che ha raccontato l’ex Miss Italia!Amoruso non si sposano più!Amoruso non convoleranno a. Almeno per il momento. E’ stata proprio l’ex gieffina ad annunciarlo durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Niente paura, i due continuano ad andare d’amore e d’accordo e sono più innamorati che ...

