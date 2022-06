Lisa Frankenstein | il debutto di Zelda Williams

(Di giovedì 30 giugno 2022) La figlia del compianto mattatore Robin(L’attimo fuggente e Will Hunting),, è pronta a debuttare come regista. Molto probabilmente, secondo gli ultimi rumors, in una zombie-comedy, che vedrà protagonisti: Kathryn Newton (Freaky, 2020) e Cole Sprouse (Riverdale, 2017- in corso). Il titolo: “” comunque presuppone la rilettura di un classico dell’horror., cosa bisogna aspettarci daPhoto Credits: BuzzDopo la scomparsa prematura del padre Robin (11 agosto 2014) a soli 63 anni, la figliasembra aver intrapreso una carriera cinematografica dietro la macchina da presa. Successivamente a diverse partecipazioni in film, cortometraggi ed ...

MoviesAsbury : Zelda Williams alla regia, sceneggiatura di Diablo Cody e poi Frankenstein e i nerd anni '80. Insomma, potrebbe ess… -

L'estro ribelle di Diablo Cody reinventerà il mito di Frankenstein in una scatenata zombie comedy intitolata Lisa Frankenstein che è l'occasione per il debutto alla regia di Zelda Williams, figlia della leggenda della commedia Robin Williams. Lisa Frankenstein è una commedia romantica di zombi ambientata negli anni '80. Cole Sprouse e Kathryn Newton protagonisti di Lisa Frankenstein Set in 1989 and stylized as such, Lisa Frankenstein follows "an unpopular high schooler who accidentally re-animates a handsome Victorian corpse during a lightning storm and starts to rebuild him into the man of her dreams." La figlia di Robin Williams debutta al cinema, con la follia del padre portato avanti in un settore del tutto diverso.