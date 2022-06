L’Europa fa un altro passo avanti verso la neutralità climatica

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 30 giugno 2022) Il Consiglio europeo tra il 28 e il 29 giugno ha adottato le posizioni negoziali (approcci generali) su importanti proposte legislative del pacchetto “Fit for 55”. Presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, il pacchetto consentirà all’Unione europea di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere lanel 2050. Gli Stati membri hanno adottato una posizione comune sul sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE (EU ETS), sulla condivisione degli sforzi tra gli Stati membri nei settori non ETS (ESR), sulle emissioni e gli assorbimenti derivanti dall’uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo, sulla creazione di un fondo sociale per il clima (SCF) e sui nuovi standard di prestazione in materia di emissioni di CO2 per auto e furgoni. Questi ...