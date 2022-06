Lecce, Corvino: «Cerchiamo operazioni intelligenti per la salvezza, non sarà facile» (Di giovedì 30 giugno 2022) Il dirigente del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato del calciomercato della squadra giallorossa, spaziando poi per altri argomenti Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnico del Lecce, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del mercato giallorosso ma non solo. CALCIOMERCATO Lecce – «Stiamo cercando di fare operazioni intelligenti e usare la fantasia per costruire una squadra competitiva per la salvezza. Non sarà facile. Il Monza ha disponibilità economiche importanti e squadre come ad esempio l’Empoli e lo Spezia sono già rodate in Serie A». CALCIO ITALIANO – «Siamo troppo fermi negli investimenti sulle infrastrutture, nelle politiche giovanili, manca una strategia federale ben precisa. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Il dirigente delPantaleoha parlato del calciomercato della squadra giallorossa, spaziando poi per altri argomenti Pantaleo, responsabile dell’area tecnico del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del mercato giallorosso ma non solo. CALCIOMERCATO– «Stiamo cercando di faree usare la fantasia per costruire una squadra competitiva per la. Non. Il Monza ha disponibilità economiche importanti e squadre come ad esempio l’Empoli e lo Spezia sono già rodate in Serie A». CALCIO ITALIANO – «Siamo troppo fermi negli investimenti sulle infrastrutture, nelle politiche giovanili, manca una strategia federale ben precisa. ...

Pubblicità

OfficialUSLecce : ???? Benvenuto a Lecce #Assan #Ceesay ?? Presentato in sala stampa dal responsabile dell'Area Tecnica, Pantaleo Cor… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Corvino: 'Il Napoli era la più forte l'anno scorso, giusto non avere fretta sul mercato' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Corvino: 'Il Napoli era la più forte l'anno scorso, giusto non avere fretta sul mercato' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LECCE - Corvino: 'Il Napoli era la più forte l'anno scorso, giusto non avere fretta sul mercato' - calciomercato_m : LECCE - Corvino: 'Il Napoli era la più forte l'anno scorso, giusto non avere fretta sul mercato'… -