La piaga degli incidenti sul lavoro. Per l'Inail nei primi cinque mesi dell'anno, il fenomeno è cresciuto del 47,7% (Di giovedì 30 giugno 2022) La piaga degli incidenti sul lavoro è fuori controllo. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail entro lo scorso mese di maggio sono state 323.806, in aumento del 47,7% rispetto alle 219.262 dei primi cinque mesi del 2021 (+56,1% rispetto alle 207.472 del periodo gennaio-maggio 2020 e +20,2% rispetto alle 269.431 del periodo gennaio-maggio 2019). I dati rilevati al 31 maggio di ciascun anno evidenziano a livello nazionale per i primi cinque mesi del 2022 un incremento rispetto al pari periodo del 2021 sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati dai 194.280 del 2021 ai 290.283 del 2022 (+49,4%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel ...

