La Lombardia resta a secco di acqua. Decisa la riduzione del 20% dei prelievi irrigui per far fronte alla siccità (Di giovedì 30 giugno 2022) La Lombardia resta a secco di acqua. A seguito di quanto emerso dalla seduta dell’Osservatorio crisi idriche odierno, l’Autorità Distrettuale del fiume Po in accordo con il Ministero della Transizione Ecologica ha deciso la riduzione del 20% dei prelievi irrigui rispetto ai valori medi dell’ultima settimana. Disposto anche l’aumento dei rilasci dai grandi laghi alpini (Maggiore, Como, Iseo, Idro e Garda) pari al 20% rispetto al valore odierno e la verifica da parte della Regione Piemonte (con particolare riguardo al bacino del Toce) e della Regione Valle d’Aosta della possibilità di rilasci aggiuntivi giornalieri dagli invasi idroelettrici, in analogia a quanto già effettuato in Regione Lombardia e nella Provincia autonoma di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) Ladi. A seguito di quanto emerso dseduta dell’Osservatorio crisi idriche odierno, l’Autorità Distrettuale del fiume Po in accordo con il Ministero della Transizione Ecologica ha deciso ladel 20% deirispetto ai valori medi dell’ultima settimana. Disposto anche l’aumento dei rilasci dai grandi laghi alpini (Maggiore, Como, Iseo, Idro e Garda) pari al 20% rispetto al valore odierno e la verifica da parte della Regione Piemonte (con particolare riguardo al bacino del Toce) e della Regione Valle d’Aosta della possibilità di rilasci aggiuntivi giornalieri dagli invasi idroelettrici, in analogia a quanto già effettuato in Regionee nella Provincia autonoma di ...

