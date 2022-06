Juventus | il futuro è deciso | l’ufficialità fa disperare i tifosi

Pubblicità

romeoagresti : Tra i vari incontri fatti registrare oggi dalla #Juventus a Milano, da segnalare anche quello con l’agente Silvio P… - optamirko : RT @DonDie_Sospeso: @capuanogio Giova scusa ma davvero hai scritto '@PauDybala_JR non vale i soldi che ha chiesto, non è un top player di l… - ZonaBianconeri : RT @Shootout_ita: Abbiamo appena retwittato il messaggio di saluto che la #Juventus ha dedicato a #Dybala. Il FUTURO dell'argentino è ancor… - ZonaBianconeri : RT @CalcioFinanza: #Juventus, #Arrivabene: «Il bilancio al 30 giugno 2022 sarà ancora lacrime e sangue, però vedo un miglioramento nel futu… - andreamusso97 : RT @NicoSchira: #Juventus Ceo Maurizio #Arrivabene a Tuttosport sul futuro di #DeLigt: “Impossibile trattenere chi se ne vuole andare. L’im… -

... la data ufficiale della scadenza del contratto di Paulo Dybala con la. L'addio dell'... Nel frattempo, ci si interroga suldella 'Joya', che al momento non è ancora chiaro. C'è silenzio ...Ildel 10 argentino, però, è ancora incerto. Da settimane si parla di un possibile sbarco ...detiene il nono posto all - time nella classifica dei migliori marcatori nella storia della, ...Morata Juve, è UFFICIALE: sfuma il riscatto da parte dei bianconeri, l’attaccante spagnolo torna così all’Atletico Madrid Ora è anche ufficiale: sfuma il riscatto da parte dei bianconeri per Morata, c ...Si chiude l’avventura di Alvaro Morata alla Juventus. L’attaccante spagnolo, in prestito dall’Atletico Madrid nelle ultime due stagioni, saluta per la seconda volta i colori bianconeri. Il legame tra ...