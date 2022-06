Ius scholae, Lega: “Minacce Letta non spaventano, Enrico stai sereno” (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Spiace che il Pd, che una volta rappresentava i lavoratori, adesso abbia come priorità droga e immigrati. Le Minacce di Letta? Non spaventano nessuno, Enrico stia sereno”. Così fonti della Lega dopo le parole del leader dem sullo Ius scholae. “Non arretriamo”, ha spiegato Letta nel corso della Direzione Pd. “Il voltafaccia che c’è stato in Parlamento da parte dei Gruppi parlamentari di destra e di centrodestra sul tema dello Ius scholae rappresenta per me una grande sorpresa e soprattutto il Legare la discussione in Parlamento sullo ius scholae alla sopravvivenza del Governo. Si fa cadere un Governo per fatti drammatici, non si fa cadere un Governo perché un ragazzo italiano a tutti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Spiace che il Pd, che una volta rappresentava i lavoratori, adesso abbia come priorità droga e immigrati. Ledi? Nonnessuno,stia”. Così fonti delladopo le parole del leader dem sullo Ius. “Non arretriamo”, ha spiegatonel corso della Direzione Pd. “Il voltafaccia che c’è stato in Parlamento da parte dei Gruppi parlamentari di destra e di centrodestra sul tema dello Iusrappresenta per me una grande sorpresa e soprattutto ilre la discussione in Parlamento sullo iusalla sopravvivenza del Governo. Si fa cadere un Governo per fatti drammatici, non si fa cadere un Governo perché un ragazzo italiano a tutti ...

Pubblicità

borghi_claudio : Eh già... se ci sono le gravi emergenze tali da richiedere un governo di unità nazionale mi pare ci si debba occupa… - borghi_claudio : Non so se conviene fare forzature per parlare in aula alla Camera di ius scholae, cannabis e simili. Non mi risulta… - borghi_claudio : Pd e M5S hanno forzato in conferenza capigruppo l'inizio della discussione generale per ius scholae e cannabis. I B… - Prentie_ : RT @ilruttosovrano: Lo Ius scholae garantisce la cittadinanza italiana dopo un ciclo scolastico di cinque anni, i leghisti sono contrari pe… - llevaj : RT @byoblu: Dopo le dichiarazioni del sociologo De Masi sulle telefonate di Draghi a Grillo per rimuovere Conte dalla presidenza del Movime… -