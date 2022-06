Israele | Bennett e Lapid all' annuncio dello scioglimento del Parlamento

PubblicitĂ

imusumarra : RT @shalomroma: La #Knesset, il parlamento monocamerale di Israele, scioglie oggi la sua ventiquattresima legislatura dalla fondazione dell… - MariaCr60576253 : RT @fattoquotidiano: Il premier ieri sera ha annunciato le dimissioni. La crisi era iniziata dopo la defezione della giovane capogruppo del… - shalomroma : La #Knesset, il parlamento monocamerale di Israele, scioglie oggi la sua ventiquattresima legislatura dalla fondazi… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Il premier ieri sera ha annunciato le dimissioni. La crisi era iniziata dopo la defezione della giovane capogruppo del… - SalpietroClara : RT @zav_news: ???? #Israele, sciolto il Parlamento (#Knesset). L'attuale ministro degli Esteri Yair #Lapid diventa premier ad interim fino al… -

La legge sullo scioglimento, approvata con 92 voti a favore e nessuno contrario, pone fine al mandato di un anno del primo ministro uscente Naftali, che guidava una coalizione di otto partiti ...Il premier uscente Naftali, leader di Yamina, non si candiderà alle prossime elezioni. L'annuncio arriva mentre il suo governo è in procinto di sciogliersi. Fino al voto l'esecutivo ...I legislatori israeliani hanno sciolto il parlamento, costringendo la quinta elezione del Paese in meno di quattro anni. Il ministro degli ...Giovedì, 30 giugno 2022 Home > aiTv > Israele verso nuove elezioni: al voto il primo novembre Roma, 30 giu. (askanews) - Israele si avvia alla quinta elezione legislativa in meno di quattro anni; la K ...