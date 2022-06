Il mio indimenticabile martedì con Cremonini, Gassman e Lucio Dalla (Di giovedì 30 giugno 2022) Questa è una storia di conquistatori e provinciali, di capitali e capoluoghi, di gite culturali e poster nelle camerette, di talenti di giovinezza e come invecchiarci insieme; poi, come tutte, è anche una storia di catene, bastonate, e chirurgia sperimentale. martedì mattina stavo rileggendo un libro che scrissi a trentacinque anni, e pensavo: ma chi è questa? Ho chiamato un’amica recente e le ho detto: ma questo libro l’ha scritto una che non conosco, ora glielo riscrivo tutto. Lei ha detto: non rompere, è il mio preferito. Non ha detto: gli autori sono incapaci di giudicare le loro opere, perché quella è la frase che di solito dico io e guai se me la arrubbano. martedì pomeriggio ero a Roma, all’Auditorium, alla mostra su Vittorio Gassman (che ha chiuso ieri, e quindi che ve ne parlo a fare), che era bruttissima con le didascalie ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 giugno 2022) Questa è una storia di conquistatori e provinciali, di capitali e capoluoghi, di gite culturali e poster nelle camerette, di talenti di giovinezza e come invecchiarci insieme; poi, come tutte, è anche una storia di catene, bastonate, e chirurgia sperimentale.mattina stavo rileggendo un libro che scrissi a trentacinque anni, e pensavo: ma chi è questa? Ho chiamato un’amica recente e le ho detto: ma questo libro l’ha scritto una che non conosco, ora glielo riscrivo tutto. Lei ha detto: non rompere, è il mio preferito. Non ha detto: gli autori sono incapaci di giudicare le loro opere, perché quella è la frase che di solito dico io e guai se me la arrubbano.pomeriggio ero a Roma, all’Auditorium, alla mostra su Vittorio(che ha chiuso ieri, e quindi che ve ne parlo a fare), che era bruttissima con le didascalie ...

