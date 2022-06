Il 12 luglio Premio ‘A tutta donna’ ed evento Lega Filo d’oro (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Un evento benefico dedicato alla Lega del Filo d’oro, una delle realtà più attive nell’aiuto dei disabili, dei sordo-ciechi in particolare, ed insieme il riconoscimento a tre donne, che si sono distinte quali eccellenze nell’ambito medico. A essere premiate, con il riconoscimento ideato nel 2019 dalla redazione del giornale online www.atuttamamma.net, saranno tre primarie, che hanno guidato la lotta al Covid nella Sicilia occidentale: la professoressa Claudia Colomba, pediatra, infettivologa e primaria al Di Cristina-dei Bambini di Palermo, la dottoressa Chiara Iaria, infettivologa e primaria all’ospedale Civico di Palermo e la dottoressa Tiziana Maniscalchi, medico d’urgenza e primaria al Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. Simbolicamente, con le tre dottoresse, saranno ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Unbenefico dedicato alladel, una delle realtà più attive nell’aiuto dei disabili, dei sordo-ciechi in particolare, ed insieme il riconoscimento a tre donne, che si sono distinte quali eccellenze nell’ambito medico. A essere premiate, con il riconoscimento ideato nel 2019 dalla redazione del giornale online www.amamma.net, saranno tre primarie, che hanno guidato la lotta al Covid nella Sicilia occidentale: la professoressa Claudia Colomba, pediatra, infettivologa e primaria al Di Cristina-dei Bambini di Palermo, la dottoressa Chiara Iaria, infettivologa e primaria all’ospedale Civico di Palermo e la dottoressa Tiziana Maniscalchi, medico d’urgenza e primaria al Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. Simbolicamente, con le tre dottoresse, saranno ...

