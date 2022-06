Giorgia Soleri | “Ho abortito a 21 anni e mi hanno dato dell’assassina È stato umiliante”

(Di giovedì 30 giugno 2022) “Dovrai rimanere vigile per la vita”, scriveva Simone de Beauvoir. Le donne, ora più che mai, devono ripeterselo come un mantra, dopo la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di abolire la sentenza Roe v. Wade sul diritto dell’aborto. A tornare sull’argomento è la modella e influencer, che recentemente ha raccontato la sua esperienza traumatica: “Hoa 21– ha riferito a Metropolis – e mi. È“. Rendere difficile l’applicazione di un diritto è come negarlo. E i diritti delle donne “non sono mai scontati, ogni giorno è necessario lottare per mantenerli e per ottenerne di nuovi”, dichiara, che si è unita alle numerose voci di dissenso ...

