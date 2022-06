Gerry Scotti accasciato sul tavolo dello studio: il malore in diretta (Di giovedì 30 giugno 2022) Gerry Scotti e il malore avvenuto in trasmissione che ha preoccupato i fan: ecco cosa è accaduto, i dettagli Uno dei conduttori che ha sempre dimostrato la sua grande professionalità e il talento in tutti i programmi da lui condotti divenuti, ormai, un cult della televisione italiana degli ultimi tempi è lui, Gerry Scotti. Per molti spettatori, egli è l’erede di Mike Bongiorno per la sua semplicità e caparbietà nel condurre i molteplici quiz televisivi di successo come Passaparola, Caduta Libera, The Wall e Guiness dei primati. Purtroppo è stato protagonista di un episodio sconvolgente. Un uomo che ha sempre dimostrato la sua competenza e il suo saperci fare nel mondo dello spettacolo e, più volte lo ha fatto in diverse occasioni. L’uomo comincia a muovere i primi ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 30 giugno 2022)e ilavvenuto in trasmissione che ha preoccupato i fan: ecco cosa è accaduto, i dettagli Uno dei conduttori che ha sempre dimostrato la sua grande professionalità e il talento in tutti i programmi da lui condotti divenuti, ormai, un cult della televisione italiana degli ultimi tempi è lui,. Per molti spettatori, egli è l’erede di Mike Bongiorno per la sua semplicità e caparbietà nel condurre i molteplici quiz televisivi di successo come Passaparola, Caduta Libera, The Wall e Guiness dei primati. Purtroppo è stato protagonista di un episodio sconvolgente. Un uomo che ha sempre dimostrato la sua competenza e il suo saperci fare nel mondospettacolo e, più volte lo ha fatto in diverse occasioni. L’uomo comincia a muovere i primi ...

Pubblicità

GiusCandela : Mi piacerebbe vedere Gerry Scotti a #Sanremo2023, come ospite o magari come coconduttore per una sera. Non lo hai m… - Stefmisano : @uniteicasati Non Gerry Scotti, ci ha già pensato Helen - hereitsbea : sembra Gerry Scotti con i capelli - 9cesco : Sono mortificato Da domani il tasso di disoccupazione in Italia si alzerà del 0,00001% per colpa Gerry Scotti che… - pazzipergerry : RT @milanomagazine: Tante anche le certezze, Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti e le collaudate coppie Gerry Scotti e Michelle Hunziker e di… -