Di Sarno | “Domato l’incendio sviluppatosi sul versante Cupra Maresca”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “suldel Monte Somma. Si tratta di un incendio che è stato abbastanza impegnativo in località. Spero che non sia stato un incendio doloso. Chiedo però a tutti i cittadini collaborazione e di essere sentinella del territorio. Noi siamo in prima linea a tutela del patrimonio ambientale e vorrei ricordare che gli incendi favoriscono ed aggravano i cambiamenti climatici. Noi siamo una piccola goccia in un Oceano però dobbiamo iniziare dal nostro territorio e così potremmo contribuire alla mitigazione del rischio climatico derivante dai cambiamenti climatici. Dunque tutti insieme tuteliamo la nostra Montagna e la nostra comunità. Oggiprincipale ha coinvolto...