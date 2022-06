"Crisi di governo? Draghi ha fatto un grave errore": svelato il passo falso del premier (Di giovedì 30 giugno 2022) A Controccorrente, il talk show di Veronica Gentili su Rete 4, si parla della Crisi di governo sfiorata (o imminente) che in queste ore agita la politica italiana. Come è noto le rivelazioni del professor De Masi sul fatto Quotidiano riguardo alle presunte pressioni di Draghi su Grillo per defenestrare Conte dal Movimento Cinque Stelle hanno fatto parecchio discutere. Il premier ha smentito qualunque tipo di pressione su Grillo e ieri sera è rientrato dal vertice Nato di corsa per poter gestire le tensioni nella maggioranza direttamente da Roma. Va detto che il rientro anticipato dalla Spagna si sarebbe verificato per l'urgenza di un Cdm sulle bollette e sulle misure economiche, ma tanti analisti sostengono che Draghi sia tornato a Roma per i venti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) A Controccorrente, il talk show di Veronica Gentili su Rete 4, si parla delladisfiorata (o imminente) che in queste ore agita la politica italiana. Come è noto le rivelazioni del professor De Masi sulQuotidiano riguardo alle presunte pressioni disu Grillo per defenestrare Conte dal Movimento Cinque Stelle hannoparecchio discutere. Ilha smentito qualunque tipo di pressione su Grillo e ieri sera è rientrato dal vertice Nato di corsa per poter gestire le tensioni nella maggioranza direttamente da Roma. Va detto che il rientro anticipato dalla Spagna si sarebbe verificato per l'urgenza di un Cdm sulle bollette e sulle misure economiche, ma tanti analisti sostengono chesia tornato a Roma per i venti di ...

