Calciomercato Sampdoria: si lavora per il rinnovo del prestito di Torregrossa (Di giovedì 30 giugno 2022) Calciomercato Sampdoria: continuano i contatti con il Pisa per Torregrossa. I toscani sperano di poter rinnovare il prestito Prosegue la trattativa tra Sampdoria e Pisa per Ernesto Torregrossa. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le società hanno ripreso quest’oggi i contatti per portare a compimento l’operazione, che vedrebbe l’attaccante classe ’92 fare ritorno in nerazzurro. Dopo non aver esercitato il diritto di riscatto, il Pisa cerca un nuovo accordo con la Sampdoria sulla base del prestito con opzione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022): continuano i contatti con il Pisa per. I toscani sperano di poter rinnovare ilProsegue la trattativa trae Pisa per Ernesto. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le società hanno ripreso quest’oggi i contatti per portare a compimento l’operazione, che vedrebbe l’attaccante classe ’92 fare ritorno in nerazzurro. Dopo non aver esercitato il diritto di riscatto, il Pisa cerca un nuovo accordo con lasulla base delcon opzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

