Calcio | scontri Pro Sesto-Seregno | undici daspo

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Il questore di Milano ha emesso 11nei confronti di altrettanti tifosi della Proche lo scorso 14 maggio 2022, al termine della partita dicontro ilvalevole per i playout del campionato diLega Pro di serie C, “hanno partecipato a disordini e violenze contro la forza pubblica e la tifoseria ospite”. Quel giorno, circa 30 ultrà della Prosi sono spostati in massa dal settore tribuna Vito Porro per raggiungere il cancello di delimitazione del settore ospiti ed entrare in contatto con i rivali. “Dopo aver allontanato con violenza due steward al varco, hanno invaso il corridoio di uscita della tifoseria ospite sfondando il cancello per poi dirigersi verso i sostenitori del” travolgendo un poliziotto. ...