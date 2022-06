"Battaglie indegne". L'affondo su Conte fa sbottare Padellaro: "Come ci ha ridotto Draghi" (Di giovedì 30 giugno 2022) Botta e risposta tra Stefano Feltri e Antonio Padellaro sul pasticcio Conte-Draghi. A "Otto e Mezzo", il talk politico di LA7, giovedì 30 giugno, il direttore del quotidiano Il Domani ha messo da parte la querelle sulla richiesta di Mario Draghi a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppe Conte dal M5s (indiscrezione smentita) e ha riportato l'ex premier con i piedi per terra: “Draghi ha sbagliato le scelte di comunicazione, però le cose più pesanti sul presidente 5 Stelle le ha dette Grillo pubblicamente. Poi è evidente che Conte faccia una guerriglia strisciante a Draghi. Ma fossi in Conte mi preoccuperei più del fatto che il titolo di presidente del M5s vale meno di un euro falso. Ha perso metà partito e non controlla quello che è rimasto. ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Botta e risposta tra Stefano Feltri e Antoniosul pasticcio. A "Otto e Mezzo", il talk politico di LA7, giovedì 30 giugno, il direttore del quotidiano Il Domani ha messo da parte la querelle sulla richiesta di Marioa Beppe Grillo di rimuovere Giuseppedal M5s (indiscrezione smentita) e ha riportato l'ex premier con i piedi per terra: “ha sbagliato le scelte di comunicazione, però le cose più pesanti sul presidente 5 Stelle le ha dette Grillo pubblicamente. Poi è evidente chefaccia una guerriglia strisciante a. Ma fossi inmi preoccuperei più del fatto che il titolo di presidente del M5s vale meno di un euro falso. Ha perso metà partito e non controlla quello che è rimasto. ...

