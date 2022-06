Ascolti tv, disastro L’Ora che scende sotto il milione, Rai 3 doppia Canale 5 (Di giovedì 30 giugno 2022) Si paga molto cara la scelta di mandare in onda L’Ora in estate su Canale 5. La fiction Mediaset cala inesorabilmente e diventa una delle meno viste di sempre sulla rete. Nella puntata in onda il 29 giugno 2022, come rivelano i dati auditel relativi agli Ascolti di ieri, L’Ora-Inchiostro contro piombo cala sotto 1 milione di spettatori ma non solo. Rai 3 fa il doppio degli Ascolti di Canale 5; Rai 1 altrettanto e anche Italia 1 fa meglio di Canale 5. Un flop clamoroso, per la fiction con Claudio Santamaria e ci sentiamo di dire anche immeritato perchè la serie, non era poi così malvagia anzi. Ma vediamo i dati di ascolto della serata di ieri con Rai 1 che punta ancora sui film e vince e Rai 3 che è una garanzia con Chi l’ha visto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 giugno 2022) Si paga molto cara la scelta di mandare in ondain estate su5. La fiction Mediaset cala inesorabilmente e diventa una delle meno viste di sempre sulla rete. Nella puntata in onda il 29 giugno 2022, come rivelano i dati auditel relativi aglidi ieri,-Inchiostro contro piombo caladi spettatori ma non solo. Rai 3 fa il doppio deglidi5; Rai 1 altrettanto e anche Italia 1 fa meglio di5. Un flop clamoroso, per la fiction con Claudio Santamaria e ci sentiamo di dire anche immeritato perchè la serie, non era poi così malvagia anzi. Ma vediamo i dati di ascolto della serata di ieri con Rai 1 che punta ancora sui film e vince e Rai 3 che è una garanzia con Chi l’ha visto ...

