Arnaldi - Passaro oro | l' Italia sul podio del doppio maschile dopo 13 anni

Brilla l'Italia del tennis ai Giochi del Mediterraneo di Orano grazie allo splendido oro conquistato nel doppio maschile da Matteoe Francesco. Gli azzurri hanno sconfitto in finale la coppia spagnola formata da Carlos Lopez Montagud ed Alvaro Lopez San Martin con il punteggio di 6 - 2 6 - 3. L'Italia torna sul ...Medaglia d'oro italiana nel doppio maschile di tennis ai Giochi del Mediterraneo 2022. La vincono Francescoe Matteonel torneo di doppio maschile che si è appena concluso sotto il sole di Orano, in Algeria. Sette volte una coppia azzurra aveva vinto il torneo, ma l'ultima volta ...Medaglia d'oro italiana nel doppio maschile di tennis ai Giochi del Mediterraneo 2022. La vincono Francesco Passaro e Matteo Arnaldi nel torneo di doppio maschile che si è appena concluso sotto il sol ...Il secondo oro per l'Italia è invece arrivato dal torneo di doppio maschile di tennis: Matteo Arnaldi e Francesco Passaro hanno sconfitto in finale la coppia spagnola formata da Carlos Lopez Montagud ...