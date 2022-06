Accordo di collaborazione tra la FIGC e la Federcalcio Messicana (Di giovedì 30 giugno 2022) Il presidente Gravina e il presidente della FMF De Luisa hanno firmato un Accordo per lo sviluppo del calcio in entrambi i paesi e la cooperazione tra le massime Leghe di Italia e Messico Leggi su itasportpress (Di giovedì 30 giugno 2022) Il presidente Gravina e il presidente della FMF De Luisa hanno firmato unper lo sviluppo del calcio in entrambi i paesi e la cooperazione tra le massime Leghe di Italia e Messico

Pubblicità

JenmaryGutierr1 : RT @guerini_lorenzo: A #Bolzano per sottoscrizione accordo con @ProvinciaBZ e @agenziademanio per riqualificazione patrimonio Difesa nel te… - RobertaFazio7 : RT @FIGC: Firmato un accordo di collaborazione tra la FIGC e la Federcalcio Messicana - secolourbano : RT @ConfindustriaBG: È in corso il roadshow di @Confindustria e @intesasanpaolo: 'Disegnare il futuro: competitività, innovazione, sostenib… - VisentinSimone : RT @FIGC: Firmato un accordo di collaborazione tra la FIGC e la Federcalcio Messicana - serieAnews_com : #Italia, è stato siglato un accordo di collaborazione con la Federazione messicana -