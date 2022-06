Wimbledon 2022, tabellone femminile: bene Jabeur, Sakkari e Ostapenko. Eliminate Kontaveit, Muguruza e Raducanu (Di mercoledì 29 giugno 2022) È da poco terminata un’altra giornata a Wimbledon 2022. Sull’erba britannica si sono disputate oggi diverse partite valevoli per il primo e secondo turno del tabellone femminile e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Tra le partite di primo turno arriva l’eliminazione della spagnola Garbine Muguruza (testa di serie n.9), che esce sconfitta dal match contro la belga Greetje Minnen con il risultato di 6-4 6-0. bene invece la ceca Karolina Pliskova (n.6 del seeding), vittoriosa per 7-6 7-5 contro la ceca Tereza Martincova, e la statunitense Jessica Pegula (n.8 del torneo), che batte per 6-3 7-6 la croata Donna Vekic. Nell’altro incontro la britannica Harriet Dart supera la spagnola Rebeka Masarova. Passando alle sfide del secondo turno, i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) È da poco terminata un’altra giornata a. Sull’erba britannica si sono disputate oggi diverse partite valevoli per il primo e secondo turno dele lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Tra le partite di primo turno arriva l’eliminazione della spagnola Garbine(testa di serie n.9), che esce sconfitta dal match contro la belga Greetje Minnen con il risultato di 6-4 6-0.invece la ceca Karolina Pliskova (n.6 del seeding), vittoriosa per 7-6 7-5 contro la ceca Tereza Martincova, e la statunitense Jessica Pegula (n.8 del torneo), che batte per 6-3 7-6 la croata Donna Vekic. Nell’altro incontro la britannica Harriet Dart supera la spagnola Rebeka Masarova. Passando alle sfide del secondo turno, i ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - repubblica : Wimbledon, il tampone non era obbligatorio: Berrettini rinuncia al torneo, scopre di essere positivo con un test ch… - zazoomblog : Wimbledon 2022 Jannik Sinner sfiderà John Isner al terzo turno. Quando si gioca e precedenti - #Wimbledon #Jannik… - augusto_amato : Wimbledon, Jannik Sinner inarrestabile: Mikael Ymer battuto. Ora il match più difficile -