Wimbledon 2022, Sinner batte Ymer e vola al terzo turno - Sport - Tennis - quotidiano.net (Di mercoledì 29 giugno 2022) Jannik Sinner Londra, 29 giugno 2022 - Jannik Sinner vola al terzo turno di Wimbledon 2022 . L'azzurro batte lo svedese Mikael Ymer (numero 88 nel ranking mondiale) in quattro set (6 - 4;6 - 3;5 - 7;6 ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) JannikLondra, 29 giugno- Jannikaldi. L'azzurrolo svedese Mikael(numero 88 nel ranking mondiale) in quattro set (6 - 4;6 - 3;5 - 7;6 ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - repubblica : Wimbledon, il tampone non era obbligatorio: Berrettini rinuncia al torneo, scopre di essere positivo con un test ch… - De_Sand88 : RT @CorSport: #Wimbledon, #Sinner archivia #Ymer: accede al 3° turno ?? - rudy_matrix : RT @ImolaOggi: Wimbledon, Berrettini si ritira per Covid. La tennista Alizé Cornet: 'Al Roland Garros ce l'avevano tutti e non hanno detto… -