Wimbledon 2022 | italiani oggi in campo | Sinner e Cocciaretto protagonisti

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Di una massiccia spedizione italiana sono soltanto tre i superstiti. E fin qui si è disputato solo il primo turno del torneo su erba più importante e famoso del mondo del tennis. Il bilancio è fortemente negativo, quindi, per la racchetta nostrana. Non è unfortunatissimo per gligiunti in Inghilterra per misurarsi in uno degli Slam più affascinanti ed attesi dell’anno: Matteo Berrettini si è dovuto arrendere all’assalto del Covid-19 prima di fare il suo esordio, mentre gli altri colleghi veniva ripetutamente estromessi dagli avversari incontrati nella prima sfida del tabellone. Tre sportivi ancora in lizza, due dei quali scenderanno innella giornata odierna: Janniked Elisabettavanno a caccia del pass del terzo turno della ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - SkySport : Tennis, Matteo Berrettini positivo al Covid: salta Wimbledon #SkySport #Wimbledon #Berrettini - valeguerrieri : Matteo #Berrettini si sottopone volontariamente al tampone e risulta positivo al #COVID19. Rinuncia a #Wimbledon. R… - sportli26181512 : L'erba di Wimbledon e i suoi giardinieri: tutto sulla superficie del torneo: I giardinieri di Wimbledon si aggirano… -

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti CLASSIFICA I plurivincitori di: Federer da record Tutto è pronto per l'inizio ...Alla sconfitta al primo turno dierano pronti a scattare i 'coccodrilli' della stampa mondiale. Ma lei, per ora, resiste Londra (Inghilterra) 14/07/2018 -/ foto Panoramic/ Insidefoto/Image Sport nella foto: Serena Williams ONLY ITALY Ad un certo punto Serena Williams è andata a servire per il match. Sul 5 - 4 del terzo set al primo turno ...In Inghilterra è periodo di grande tennis e infatti andrà in scena il terzo giorno di match dello slam forse più atteso dell’anno, Wimbledon. Nella sessione del 29 giugno scenderanno in campo i tennis ...Il bilancio è fortemente negativo, quindi, per la racchetta nostrana. Non è un Wimbledon 2022 fortunatissimo per gli italiani giunti in Inghilterra per misurarsi in uno degli Slam più affascinanti ed ...