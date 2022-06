VIDEO Jannik Sinner-Ymer 3-1 | highlights Wimbledon 2022 | l’azzurro vola al terzo turno

(Di mercoledì 29 giugno 2022)ha sconfitto Mikaele si è qualificato aldi. Il tennista italiano, che all’esordio aveva regolato il quotato svizzero Stanislas Wawrinka, si è imposto in quattro set sul coriaceo svedese e si è guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sull’erba londinese. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-3, 6-3, 5-7, 6-2. L’altoatesino tornerà in campo tra un paio di giorni per incrociare lo statunitense John Isner. Di seguito ilcon glie la sintesi di-Mikael, secondodi, ...

Sinnerc4 : RT @pojd01: Questo terzo turno a Wimbledon, quanto sta migliorando ?? Jannik questo sei tu, andiamooo ???? - pojd01 : Questo terzo turno a Wimbledon, quanto sta migliorando ?? Jannik questo sei tu, andiamooo ???? - roserome1927 : *Jannik al quarto set* Io: #Wimbledon - pokemonderba : ho iniziato a guardare la partita e jannik ha perso il set - uchaIamet : jannik ma io fino a che punto -

