Ultime Notizie – Ucraina, Kherson prepara referendum su adesione a Russia (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'amministrazione filo russa insediata a fine aprile dai militari di Mosca nella regione Ucraina occupata di Kherson ha iniziato a preparare il referendum sull'adesione alla Federazione russa, ha reso noto Kirill Stremousov, numero due del nuovo governo regionale, in un video pubblicato su Instagram in cui tuttavia non precisa alcuna data. "Il referendum per l'adesione si farà. La regione di Kherson deciderà di aderire alla Federazione russa, di diventare una entità della Federazione a pieno titolo", ha affermato Stremousov. La regione di Kherson, la prima a essere occupata dalle forze russe dopo l'inizio dell'invasione, confina con la Crimea ed è uno snodo cruciale per collegare la Penisola sul Mar Nero con il Donbass.

