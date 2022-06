Ultime Notizie – Terrorismo, giudice Salvini: “Offensiva la decisione della Francia” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “È una decisione Offensiva, per le sue motivazioni, nei confronti delle vittime”. Il giudice di Milano Guido Salvini che si è occupato dei maggiori processi legati al Terrorismo in Italia e che ha dato giustizia al poliziotto Antonino Custra, così commenta, con l’Adnkronos, la decisione della giustizia francese di negare l’estradizione per dieci ex terroristi tra cui Raffaele Ventura, 70 anni, ex Formazioni Comuniste Combattenti, che dovrebbe scontare 20 anni di carcere per concorso morale nell’omicidio del vicebrigadiere, ucciso il 14 maggio 1977 in via De Amicis a Milano, durante una manifestazione. “La Chambre d’accusation ha negato l’estradizione perché i 10 terroristi, quasi tutti i responsabili di omicidi in una guerra dichiarata solo da loro, erano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022) “È una, per le sue motivazioni, nei confronti delle vittime”. Ildi Milano Guidoche si è occupato dei maggiori processi legati alin Italia e che ha dato giustizia al poliziotto Antonino Custra, così commenta, con l’Adnkronos, lagiustizia francese di negare l’estradizione per dieci ex terroristi tra cui Raffaele Ventura, 70 anni, ex Formazioni Comuniste Combattenti, che dovrebbe scontare 20 anni di carcere per concorso morale nell’omicidio del vicebrigadiere, ucciso il 14 maggio 1977 in via De Amicis a Milano, durante una manifestazione. “La Chambre d’accusation ha negato l’estradizione perché i 10 terroristi, quasi tutti i responsabili di omicidi in una guerra dichiarata solo da loro, erano ...

