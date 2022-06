UFFICIALE – Criscito firma con il Toronto

(Di mercoledì 29 giugno 2022) È: l’ex capitano del Genoa Domenicohato con la squadra canadese delFC. Il club, militante in MLS, ha acquistato a titolo gratuito le sue prestazioni sportive dal Genoa, retrocesso in Serie B al termine della passata stagione. Già da mesi circolavano diversi rumors riguardo ad un possibile approdo del calciatore campano in Canada, dove alcuni giorni fa è stato presentato ufficialmente anche Lorenzo Insigne. Inizialmente si pensava chesi trasferisse agià nel marzo scorso, così da prepararsi per cominciare la stagione con la sua nuova squadra. In seguito, invece, anche a causa del difficile momento del Genoa, ha scelto di rimanere sino al termine della Serie A 2021/22. Nelle sue quattro esperienze al Genoa, fra B e A, Mimmo ha ...

Bradley: 'sarà un modello per ...E' UN NUOVO GIOCATORE DEL TORONTO Questa la nota del club : 'Il Toronto ha annuciato oggi l'ingaggio del difensore italiano Domenicofino al 2023. Occuperà uno spazio ..."Il Toronto FC ha annunciato oggi che il club ha ingaggiato il difensore nazionale italiano Domenico Criscitofino al 2023. Criscito occuperà uno spazio nel roster internazionale e si unirà al club in ...