Tiro a segno, l’Italia si allena a Merano in vista della Coppa del Mondo in Corea del Sud (Di mercoledì 29 giugno 2022) l’Italia del Tiro a segno si allena al poligono di Merano in vista della Coppa del Mondo che si disputerà dal 9 al 22 luglio in Corea del Sud, per la precisione a Changwon. Quello di Merano è di fatto il quartier generale azzurro ormai da diversi anni: “Il Tiro a segno è una disciplina sportiva che a Merano vanta una lunghissima tradizione. Questo impianto è un punto di riferimento per tutto il comprensorio ma anche per professionisti e squadre nazionali e straniere”, spiega l’assessore allo sport del comune altoatesino, Nerio Zaccaria. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022)delsial poligono diindelche si disputerà dal 9 al 22 luglio indel Sud, per la precisione a Changwon. Quello diè di fatto il quartier generale azzurro ormai da diversi anni: “Ilè una disciplina sportiva che avanta una lunghissima tradizione. Questo impianto è un punto di riferimento per tutto il comprensorio ma anche per professionisti e squadre nazionali e straniere”, spiega l’assessore allo sport del comune altoatesino, Nerio Zaccaria. SportFace.

