Terza guerra mondiale | Medvedev | «Inevitabile se la Nato toccherà la Crimea | sarebbe un disastro totale»

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Medvedev: 'Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la… - fattoquotidiano : Medvedev minaccia: 'Terza guerra mondiale se Nato invade Crimea' - SantoBarbera2 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Medvedev: 'Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la Russi… - PappaletteraF : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Medvedev: 'Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la Russi… - dafne1967 : RT @mariosalis: Medvedev: “Se la Nato invade la Crimea sarà terza guerra mondiale”! ricorderei a questo deficente che la Crimea appartiene… -

A un certo punto del suo intervento affronta il tema dellain Ucraina. Non fa nomi e cognomi,... Meloni attacca Salvini Nasce la lista rosso - verde: ecco lagamba del fronte progressista ...• Medvedev: "La Nato in Crimea Sarebbemondiale". Ore 03:05 - Nato: Johnson ad alleati, "aumentare spesa per difesa" Il primo ministro britannico Boris Johnson solleciterà i suoi ...L’Onu e lo sblocco di grano e orzo: «Vicini al momento della verità». • Medvedev: «La Nato in Crimea Sarebbe Terza Guerra mondiale». Il primo ministro britannico Boris Johnson solleciterà i suoi ...Comincia a Madrid il vertice Nato che deve dare le nuove linee strategiche per il prossimo decennio. Nel mirino la Russia ...