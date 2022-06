Rinnovo Fabian quasi impossibili | due differenti soluzioni per il Napoli

Pubblicità

NapoliAddict : Dalla Spagna rivelano, novità sul Napoli: la notizia sul rinnovo di Fabian Ruiz #Napoli #ForzaNapoliSempre… - NCN_it : Dalla Spagna – Fabian, nessuna proposta di rinnovo dal Napoli che cercherà di venderlo quest’estate #FabianRuiz… - SeEarn : Dalla Spagna – Fabian, nessuna proposta di rinnovo dal Napoli che cercherà di venderlo quest’estate #FabianRuiz… - gilnar76 : Dalla Spagna rivelano, novità sul #Napoli: la notizia sul rinnovo di Fabian Ruiz #Forzanapoli #Napolicalcio… - sscalcionapoli1 : CdM – Fabian Ruiz rifiuta il rinnovo, Ounas la cessione: entrambi rischiano di finire ai margini… -

Napoli - Matteo Moretto, esperto di calciomercato in Spagna, ha dato le ultime notizie riguardo il futuro diRuiz e ilcol Napoli : "Ruiz non rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Per il centrocampista azzurro ci sono due ipotesi al momento valide: cessione questa estate oppure ...... Mertens, Ghoulam e Malcuit s cadono ufficialmente domani ; Koulibaly, in scadenza nel 2023, è il totem impegnato in una partita da tripla (- cessione - parametro zero);e Ounas, altri ...ForzAzzurri.net - "Fabian non rinnoverà col Napoli! Due opzioni per il futuro" Fabian Ruiz non rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Ad annunciarlo sui suoi profili ...Niente rinnovo di contratto per Fabian Ruiz con il Napoli. Lo riferisce il giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto, secondo cui il centrocampista ...