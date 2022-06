R. Kelly, ex cantante di 'I believe I can fly', condannato a 30 anni: 'Adescò minori' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il cantante R. Kelly è stato condannato da una giuria di New York a 30 anni, il massimo della pena chiesto dall'accusa, per aver adescato donne e bambini e per aver guidato per oltre due decenni una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 giugno 2022) IlR.è statoda una giuria di New York a 30, il massimo della pena chiesto dall'accusa, per aver adescato donne e bambini e per aver guidato per oltre due decenni una ...

