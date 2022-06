Palinsesti Rai autunno | si punta forte sui Mondiali di calcio | anche senza l’Italia E molte idee ed energie sul rilancio di Rai2

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Nell’incontro col mercato a Milano, il 28 di giugno, dialogando con i media al mattino e con i centri media e gli spender alla sera, l’ad Carlo Fuortes ha presentato – assieme ai dieci capi della nuova struttura organizzativa e quindi le star dell’azienda – i contenuti multipiattaforma del prossimo. Moderatrice dei due apmenti, sia al mattino che alla sera, è stata Laura Chimenti, supportata in entrambi i casi da Gianpaolo Tagliavia, ad di Rai Pubblicità (la concessionaria ha chiuso il primo semestre in moderato progresso, se si tiene fuori dal conto del confronto l’apporto straordinario degli Europei nel 2021). Alla sera – oltre ai volti chiave delle reti – sono stati presenti all’incontrola presidente della Rai, Marinella Soldi e il presidente di Rai Pubblicità, Maurizio Fattaccio. Importante, nella logica di ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Palinsesti Rai 2022-2023: intrattenimento Day Time di Rai2 - - lifestyleblogit : Palinsesti Rai 2022-2023: intrattenimento Day Time di Rai1 - - FuffaForte : RT @giulriccomagno: La 'rivoluzione'dei nuovi palinsesti RAI dell'AD Fuentes: Porta a Porta con Bruno Vespa , «cartabianca con Bianca Berl… - gianlu_79 : RT @ilvit02: A partire da domenica 10 luglio, nel pomeriggio di #Rai1 troveranno spazio le repliche di #SognoESonDesto, lo show di #Massimo… - caro2_carol : RT @stressedfra: lui reggendo palinsesti rai dall’alba dei tempi #Palinsesti #PalinsestiRai #Rai -

Insomma, nella parole dell'ad Fuortes unache "guarda al futuro restando fedele alla tradizione"... Dunque, seguendo il nuovo schema, presentiamo iper argomento. Alla Berlinguer sempre "...Tra i tanti annunci fatti ieri in conferenza stampa dai vertici, in occasione della presentazione dei nuovi2022/2023, c'è anche quello relativo a Rocco Schiavone 5 e al suo arrivo su Rai1. Il classico poliziesco nella versione anticonformista e ...In vista della prossima stagione televisiva, il palinsesto del secondo canale sarà caratterizzato da riconferme e novità. A cominciare dal mattino con Caterpillar: I conduttori di Rai Radio 2, Filippo ...Palinsesti Rai 2022-2023: le proposte della Rai relative alle serie TV. Dai grandi ritorni alle novità in anteprima assoluta.