Napoli, Di Marzio: “Dopo le idee Skriniar e De Ligt si pensa anche a Koulibaly” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Napoli DI Marzio – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando dell’interesse del Chelsea per Kalidou Koulibaly. Ecco quanto affermato. “Il Chelsea continua a pensare a un difensore per la prossima stagione e continua a pensare a nomi italiani per rafforzare il reparto. Dopo le idee Skriniar e De Ligt, infatti, i Blues guardano anche in casa Napoli e puntano Kalidou Koulibaly. Nelle ultime ore c’è stato un contatto con l’agente a Londra. I prezzi molto alti di De Ligt e Skriniar hanno quindi portato il Chelsea a informarsi con il ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 29 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando dell’interesse del Chelsea per Kalidou. Ecco quanto affermato. “Il Chelsea continua are a un difensore per la prossima stagione e continua are a nomi italiani per rafforzare il reparto.lee De, infatti, i Blues guardanoin casae puntano Kalidou. Nelle ultime ore c’è stato un contatto con l’agente a Londra. I prezzi molto alti di Dehanno quindi portato il Chelsea a informarsi con il ...

