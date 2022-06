Pubblicità

ParliamoDiNews : MG Motor, ufficiale la MG4 Electric entro fine anno: foto e caratteristiche - Carlo Mauri #carlo #carlomauri #ict… - viaggiareonthe1 : MG4 Electric - Dalla Cina con 450 km di autonomia: sarà in vendita a fine anno - David_c05 : MG Motor, ufficiale la MG4 Electric entro fine anno: foto e caratteristiche - MotoriSuMotori : MG MG4 Electric: debutta la nuova due volumi per l’Europa - - infoiteconomia : MG4 Electric, fino a 450 km di autonomia. Arriva verso la fine del 2022 -

La MG presenta ladestinata al mercato europeo. La vettura, già introdotta in Cina con la denominazione Mulan, rappresenta un netto salto generazionale rispetto ai modelli attualmente in commercio e ...La batteria dellasarà inizialmente disponibile nelle capacità di 51 kWh e 64 kWh . Nel secondo caso, dovrebbe essere garantita un'autonomia fino a 450 chilometri nel ciclo WLTP, secondo ...MG’s latest electric car – the MG4 Electric – will bring a 280-mile range when it arrives in Europe towards the end of this year. Based on the Modular Scalable Platform (MSP) developed by parent firm ...Nuovo storico passaggio nell'iter di approvazione delle misure del pacchetto 'Fit for 55', volto a ridurre le emissioni di emissioni di Co2, fino a eliminarle del tutto nel 2035 per quanto riguarda le ...