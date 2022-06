Lucca in Serie A? L’annuncio del presidente del Pisa! (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lorenzo Lucca è stato, è e sarà uno dei nomi più caldi del calciomercato italiano. L’attaccante del Pisa ha ben figurato in Serie B, collezionando 6 reti e 4 assist in 30 presenze. Se si parla dell’ex giovanili del Torino, si parla di un prospetto del calcio italiano. L’attaccante centrale sembra essere al centro di un tornado formato da Bologna, Cremonese, Salernitana e Sassuolo, con il Pisa a fare da giudice nella tempesta. Il ventunenne piemontese è il classico centravanti di spessore, uno di quelli a cui appoggiarti in difficoltà. Farebbe comodo a tutte le pretendenti, considerato il loro modo di giocare. FOTO: Getty – Lucca-Pisa-Serie A A proposito del futuro del classe 2000 ha parlato il presidente del Pisa ai microfoni di TutoMercatoWeb. Ecco le parole del patron Corrado: “Ripartiremo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lorenzoè stato, è e sarà uno dei nomi più caldi del calciomercato italiano. L’attaccante del Pisa ha ben figurato inB, collezionando 6 reti e 4 assist in 30 presenze. Se si parla dell’ex giovanili del Torino, si parla di un prospetto del calcio italiano. L’attaccante centrale sembra essere al centro di un tornado formato da Bologna, Cremonese, Salernitana e Sassuolo, con il Pisa a fare da giudice nella tempesta. Il ventunenne piemontese è il classico centravanti di spessore, uno di quelli a cui appoggiarti in difficoltà. Farebbe comodo a tutte le pretendenti, considerato il loro modo di giocare. FOTO: Getty –-Pisa-A A proposito del futuro del classe 2000 ha parlato ildel Pisa ai microfoni di TutoMercatoWeb. Ecco le parole del patron Corrado: “Ripartiremo ...

