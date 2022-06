“L’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato vale la consegna dei curdi al ‘dittatore’ Erdogan?”. Draghi non risponde: “Fate la domanda a loro” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “L’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato vale la consegna dei curdi al ‘dittatore’ Erdogan come lei stesso lo ha chiamato?”. La domanda, rivolta al presidente del Consiglio Mario Draghi durante un punto stampa al vertice Nato, in Spagna, resta senza risposta. Il premier, infatti, sorride e si allontana, salvo poi tornare indietro per puntualizzare: “Attenzione, siccome però è un punto importante questo che lei ha toccato è bene che questa domanda la facciate alla Svezia e alla Finlandia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) “diladeialcome lei stesso lo ha chiamato?”. La, rivolta al presidente del Consiglio Mariodurante un punto stampa al vertice, in Spagna, resta senza risposta. Il premier, infatti, sorride e si allontana, salvo poi tornare indietro per puntualizzare: “Attenzione, siccome però è un punto importante questo che lei ha toccato è bene che questala facciate allae alla”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

