Pubblicità

Il Foglio

... con le indicazioni UP, DOWN, LEFT, RIGHT, la navigazione tra le varierisulta intuitiva. Il ... attivando il lampeggio deglidi direzione e il clacson per individuare il veicolo nei ...Il nostro sforzo è stato quello di qualificare la spesa, introducendo deglidi valutazione affinché le politiche da attuare fossero coerenti con le diversedel bilancio. Questo credo ... Indicatori, voci diverse, punti da sommare: giudicare lo scritto della maturità è diventata una follia Il termine sostenibilità si sta diffondendo sempre di più. E oggi si fanno strada altre espressioni per un approccio che va oltre il raggiungimento dell’equilibrio con la natura, volto a restituirle p ...Le cause dei dissesti di bilancio dei Comuni italiani, e di quelli meridionali in particolare, costituiscono argomento di dibattito da almeno un decennio. E non sempre con grande cognizione di causa, ...