«Il Movimento non è tuo!». Sparata sui social di Paola Taverna (poi cancellato) contro Grillo, la vice di Conte in lacrime si scusa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Arrivano chiarimenti dalla vicepresidente del M5s Paola Taverna, a seguito di un suo post Facebook (poi cancellato) in cui commentava l'intervista di Domenico De Masi al Fatto Quotidiano in cui diceva che Draghi avrebbe chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Conte dalla guida del partito. «Succedono cose inverosimili… Succedono cose inimmaginabili e spesso senza un perché. Beppe insieme a Gianroberto ci hanno regalato un sogno, un'alternativa valida ad un sistema politica marcio. Ora ci si chiede il perché… perché sta succedendo questo Beppe?», si leggeva nel post di Taverna. «Perché – rincarava – stai delegittimando il nostro capo politico. Il Movimento non è di tua proprietà, il Movimento lo abbiamo costruito tutti insieme mettendoci ...

fattoquotidiano : Il governo chiude l’epopea del Superbonus edilizio del 110%, misura bandiera del Movimento 5 Stelle, bloccando qual… - matteorenzi : Oggi finisce la storia del Movimento 5 Stelle. È stata una esperienza politica che abbiamo combattuto perché second… - HuffPostItalia : 'Il Movimento non è tuo!'. Post di Taverna contro Grillo, poi lo rimuove, piange e incolpa lo staff - TonyBelfi : @GiuseppeConteIT Presidente deve agire di conseguenza. Come osa intromettersi questo tecnocrate finanziario nelle f… - emiliomagrini : RT @clara_muollo: @GiuseppeConteIT No Presidente, non attaccano lei per colpire il movimento, il movimento se lo possono comprare quando vo… -