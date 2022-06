FdI smaschera il governo | via dall’agenda cittadinanza facile e droga libera | la priorità è la crisi

(Di mercoledì 29 giugno 2022) FdI ha chiesto di cancellare dal calendario dei lavori della Camera la discussione delle proposte di legge sullaagli immigrati (lo Ius Scholae) e sullalizzazione della, che la maggioranza ha posto in agenda comea Montecitorio nel dibattito, fin da oggi. Ius Scholae enon sono leper FdI “Due provvedimenti ideologici e fuori dal mondo, portati avanti da una sinistra Pd-Cinquestelle ormai lontana anni luce dal mondo reale e dai problemi concreti dei cittadini. La volontà della maggioranza Draghi di impegnare il Parlamento su questi temi è un’offesa agli italiani alle prese con unaeconomica senza precedenti, alle imprese in ginocchio e alle famiglie strette nella morsa del caro vita”, ...

BisignaniRenzi: così mette fuori gioco Conte e Letta Bisignani delinea poi il futuro di ... Prisco (): chi governa lo decide il popolo'La sinistra teme la Meloni per questo la denigra. Non è fascista': Rita Dalla Chiesa si schiera con Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, partito in testa ai sondaggi, sta adottando la ... Rita Dalla Chiesa smaschera le donne di sinistra, perché vanno contro Giorgia Meloni. "Attacchi vigliacchi" “La sinistra teme la Meloni per questo la denigra. Non è fascista”: Rita Dalla Chiesa si schiera con Giorgia Meloni. La leader di ...