Ex Milan – Boateng | “Questa sarà la mia ultima stagione da calciatore”

Pubblicità

Milannews24_com : Ex Milan – Boateng annuncia il ritiro: «Tra un anno smetto» - CalcioOggi : Hertha Berlino, l'ex Milan Boateng lascerà il calcio giocato fra un anno - Milan News - ACMilanAddict1 : Hertha Berlino, l'ex Milan Boateng lascerà il calcio giocato fra un anno #ACMilan #SempreMilan #Rossoneri | Milan N… - sportli26181512 : Hertha Berlino, l'ex Milan Boateng lascerà il calcio giocato fra un anno: Kevin Prince Boateng lascerà il calcio gi… - MilanSpazio : Protagonista con la maglia del Milan, arriva il sorprendente annuncio di Boateng! -

Kevin - Princeha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato al termine della stagione 2022/2023 . Una decisione inaspettata se pensiamo che l'exaveva rinnovato il proprio contratto con l' Herta ......!1) In Italia, oltre alla maglia del, il Boa ha vestito anche le divise di Fiorentina, Sassuolo in Serie A e del Monza in Serie B.Hertha Berlino (getty images) tutte le notizie di ...Kevin-Prince Boateng si ritirerà al termine della stagione sportiva 2022/2023: il ghanese aveva appena rinnovato con l'Herta Berlino.RITIRO - Come detto, solamente 6 giorni fa il centrocampista ex anche Milan, oggi 35enne, aveva ufficializzato il ... "Questa è la mia ultima stagione da calciatore professionista", ha detto Boateng. ...