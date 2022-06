"Devi metterti a dieta", Lulù Selassié risponde alla hater e l'asfalta senza pietà (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quando si parla di haters sui social, nessun personaggio famoso è da considerarsi immune da commenti poco carini e spesso del tutto gratuiti. E questo Lulù Selassié lo ha capito bene, che ha trovato un modo molto elegante per mettere a tacere tutti i leoni da tastiera che non hanno niente di meglio da fare che offenderla o insultarla. Lulù Selassié è diventata famosa grazie ala sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. La principessina di origini etiopi è stata per ben sei mesi nella Casa più spiata d'Italia, insieme con sua sorella maggiore Jessica. Quest'ultima è risultata essere la vincitrice. Una piccola parte del percorso ha visto coinvolte tutte anche la più giovane delle sorelle, Clarissa. Lulù ha sicuramente attirato una grande attenzione ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quando si parla dis sui social, nessun personaggio famoso è da considerarsi immune da commenti poco carini e spesso del tutto gratuiti. E questolo ha capito bene, che ha trovato un modo molto elegante per mettere a tacere tutti i leoni da tastiera che non hanno niente di meglio da fare che offenderla o insultarla.è diventata famosa grazie ala sua partecipazionesesta edizione del Grande Fratello Vip. La principessina di origini etiopi è stata per ben sei mesi nella Casa più spiata d'Italia, insieme con sua sorella maggiore Jessica. Quest'ultima è risultata essere la vincitrice. Una piccola parte del percorso ha visto coinvolte tutte anche la più giovane delle sorelle, Clarissa.ha sicuramente attirato una grande attenzione ...

