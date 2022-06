Coronavirus, 94.165 casi: tasso di positività al 26,4%. Morti in 60 e aumentano i ricoverati (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quasi centomila nuovi contagiati, l’incidenza che schizza oltre il 25% e i ricoverati in area medica in netto aumento. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 94.165 casi di positività tra i 357.210 tamponi processati, di cui 294.130 test rapidi, con il tasso di positività che sale fino al 26,4%. I decessi riportati nel bollettino sono 60. E aumenta la pressione sui reparti, con +219 posti letto occupati in area medica e +11 in terapia intensiva, dove si sono registrati 37 ingressi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quasi centomila nuovi contagiati, l’incidenza che schizza oltre il 25% e iin area medica in netto aumento. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 94.165ditra i 357.210 tamponi processati, di cui 294.130 test rapidi, con ildiche sale fino al 26,4%. I decessi riportati nel bollettino sono 60. E aumenta la pressione sui reparti, con +219 posti letto occupati in area medica e +11 in terapia intensiva, dove si sono registrati 37 ingressi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

messveneto : Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 giugno: 94.165 nuovi casi, 60 morti: I dati del ministero della Salute - nuova_venezia : Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 giugno: 94.165 nuovi casi, 60 morti - mattinodipadova : Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 giugno: 94.165 nuovi casi, 60 morti - CorriereAlpi : Coronavirus in Italia, il bollettino del 29 giugno: 94.165 nuovi casi, 60 morti - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 94.165 nuovi casi e 60 morti nelle ultime 24 ore -