“Cantieristica navale e nautica è un asset del patrimonio italiano”

PressMareItalia : La #cantieristica #nautica e #navale e' un #asset del #patrimonioItaliano - AdolfoSalsi : @Maurizi96745767 Le auto di pregio la ceramica di pregio le ville i prodotti enogastronomici il turismo cantieristi… - gcarlo62 : @DiniAlessia I motori degli yacht avranno la stessa evoluzione tecnologica del settore, il futuro è fatto di gas li… - blualessandro : @CignoniPaolo Ha competenza o amicizie in ambito di cantieristica navale? Sa quante centinaia di posti di lavoro so… - DanCoop80059329 : @difesa_online @MinisteroDifesa @ItalyMFA @NATO @POTUS Semmai, si potrebbe dire esattamente il contrario: un tenta… -

Il Nautilus

Rosetti Marino , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nellae negli impianti per l'energia, ha comunicato la risoluzione consensuale del mandato di Euronext Growth Advisor con Intesa Sanpaolo , che rimarrà in carica fino al 30 giugno 2022 ...Da rilevare che il risultato in FVG è fortemente influenzato dallae dalla sua variabilità nel tempo. Senza tale comparto (passato dai 9.153 milioni del primo trimestre 2021 ai ... LA CANTIERISTICA NAUTICA E NAVALE E' UN ASSET DEL PATRIMONIO ITALIANO Per la navalmeccanica - ha affermato il ministro Filipovic - sosterremo soluzioni che consentano di creare i presupposti per la continuazione della produzione e di ridurre le perdite ...(Teleborsa) - Rosetti Marino, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, ha comunicato la risoluzione consensuale del mandato ...