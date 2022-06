Asili nido a Fiumicino | Severini | “Finalmente esce la graduatoria… ma disattese tutte le aspettative dei genitori”

(Di mercoledì 29 giugno 2022)– “Siamo ormai alla fine di giugno e soltanto poco fa è statapubblicata la tanto attesa graduatoria per l’ammissione aglid’estate, di cui ancora non si vedeva traccia. Peccato che, ancora una volta, siano statele promesse e ledei: l’elenco delle scuole disponibili ad accogliere i bambini non era quello che ci aspettavamo… Che fine hanno fatto gliin Project di Aranova e Fregene?“. Così, in una nota stampa, Roberto, capogruppo della Lista civica Crre Insieme. “Nel bando pubblicato, infatti, queste due strutture non vengono nemmeno menzionate – spiega il Capogruppo – e i ...

Per rendersene conto è sufficiente ricordare che circa il 60% dei Comuni della provincia non hapubblici ed anche dove questi sono presenti - come nel Comune di Caltanissetta - i posti ...Ci sono altri modi per rendere una valle attrattiva e non si può ridurre tutto al punto nascite :, scuola dell'infanzia, una copertura del medico di famiglia, servizi adeguati e magari ... Caos asili nido a Fiumicino, Baccini: “Situazione al collasso. Intervenire per garantire i posti ai bambini” Durante la pandemia circa 100mila persone sono rientrate nelle Regioni d'origine per lavorare da remoto. Servono infrastrutture e cultura per provare a rendere strutturale questo fenomeno ...Sono aperte le iscrizioni per l’asilo nido comunale “Franca Rame” di Petrosino, per l’anno scolastico 2022-2023. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 14 del 11 luglio 2022.