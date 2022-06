Wimbledon 2022, troppo Fritz per Musetti: lo statunitense vince in tre set (Di martedì 28 giugno 2022) troppo Taylor Fritz per Lorenzo Musetti. Nel primo turno di Wimbledon 2022, terzo slam dell’anno, il giocatore statunitense vince il match con lo score finale di 6-4 6-4 6-3 in un’ora e mezza di partita. Sui prati verdi di Londra le occasioni per Musetti non sono mancate, ma Fritz è stato bravo e cinico nei momenti importanti riuscendo a fare la differenza. CALENDARIO ATP: TUTTI I TORNEI MESE PER MESE TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio di match è favorevole a Musetti che riesce ad approfittare di un inizio lento del suo avversario e lo brekka nel terzo game. Musetti sembra più pimpante, ma piano piano lo statunitense comincia a servire in maniera impeccabile e sul 4-2 infila ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022)Taylorper Lorenzo. Nel primo turno di, terzo slam dell’anno, il giocatoreil match con lo score finale di 6-4 6-4 6-3 in un’ora e mezza di partita. Sui prati verdi di Londra le occasioni pernon sono mancate, maè stato bravo e cinico nei momenti importanti riuscendo a fare la differenza. CALENDARIO ATP: TUTTI I TORNEI MESE PER MESE TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio di match è favorevole ache riesce ad approfittare di un inizio lento del suo avversario e lo brekka nel terzo game.sembra più pimpante, ma piano piano locomincia a servire in maniera impeccabile e sul 4-2 infila ...

